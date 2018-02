La Lega di Siena su rapina violenta degli ultimi giorni: ''Molto grave che rapinatori siano ospiti delle parrocchie''

"Stranieri, ospitati, serviti e riveriti coi soldi degli stessi Cittadini che poi ne subiscono le malefatte." Così la Lega di Siena per bocca del segretario cittadino Luca Vannocci e della responsabile immigrazione Barbara Grdanicki, che si chiedono: "Con chi ce la dobbiamo prendere? Con gli stranieri irregolari che giocano con la pelle degli innocenti, con i parroci che ci lucrano senza curarsi delle conseguenze di ospitare certi soggetti, oppure con il governo italiano che permette ci siano organizzazioni che fanno business con l'accoglienza di delinquenti?A nostro avviso, con tutte e tre le categorie. Certamente se saremo al governo del Paese, sia gli stranieri rapinatori, sia i parroci troppo intraprendenti e troppo poco religiosi dovranno trovarsi altri introiti, perché un governo con Salvini premier non consentirà mai una simile combinazione di sventure, per le quali a pagare è sempre la popolazione inerme. Nel frattempo - concludono gli esponenti leghisti - ci appelliamo all'Arcivescovo affinché riconduca il parroco sul terreno della liturgia ecclesiastica e al sindaco che provveda ad organizzare i servizi sociali come gli compete."