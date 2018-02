Siena, i Carabinieri bloccano attività di una coppia di pusher: sequestrati 60 grammi di cocaina e 2 chili di marijuana

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Siena hanno posto in essere un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti nel centro storico di Siena.In particolare dopo un prolungato servizio di osservazione sotto la neve, i militari del N.O.R.M. e delle Stazioni Carabinieri di Siena e Siena Centro hanno fatto irruzione in un’abitazione di un soggetto già noto alle forze dell’ordine in via di Pantaneto. L’attività di perquisizione ha permesso di rinvenire sin da subito una grossa somma di denaro contante, oltre 4.000 euro, in banconote di piccolo taglio. Proseguendo l’attività di polizia giudiziaria i militari dell’Arma hanno rinvenuto oltre due chilogrammi marijuana occultata in una scatola e circa 60 grammi di cocaina già pronta per essere confezionata e immessa nel mercato del capoluogo.Alla luce delle prime risultanze i Carabinieri hanno effettuato un controllo più accurato rinvenendo anche una pistola scacciacani, apparentemente modificata, sulla quale verranno posti in essere ulteriori accertamenti per verificare la corrispondenza con le armi utilizzate durante il verificarsi di alcuni episodi criminosi della provincia.Lo stupefacente, unitamente al materiale vario per il confezionamento, è stato sottoposto a sequestro in attesa di essere sottoposto alle previste analisi di laboratorio che permetteranno di qualificare e quantificare il principio attivo presente nella sostanza rinvenuta. Sequestrato anche il denaro contante ritenuto verosimile provento dell’attività di spaccio al dettaglio di stupefacente.L’uomo, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e stato associato alla casa circondariale di Siena a disposizione dell’A.G.; nella medesima circostanza la compagna, non presente al momento del controllo, è stata deferita in stato di libertà per i medesimi reati.