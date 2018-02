Sottoposta a dialisi rimane con l’auto in panne a causa del ghiaccio: la Polizia di Stato soccorre donna di 56 anni

E’ rimasta bloccata in salita, con l’auto in panne a causa del manto stradale ghiacciato, e non sapeva come fare ad arrivare all’ospedale per la dialisi, così ha chiamato la Polizia di Stato.Una senese di 56 anni, alle 6.20 di questa mattina, ha pulito dalla neve la strada intorno alla propria abitazione e si è messa in moto verso il policlinico di Siena.Arrivata in via Einaudi, a causa del ghiaccio, si è dovuta fermare e non è riuscita più a ripartire.Abituata ad essere indipendente e a cavarsela da sola, non è stato facile per lei chiedere aiuto ai poliziotti, ma è stata felice quando, dopo pochissimi minuti, sono arrivati sul posto gli agenti delle Volanti della Questura di Siena inviati dalla Sala Operativa.I poliziotti, Elena e Domenico, si sono subito presi cura di lei e le hanno montato le catene.Finito il montaggio, uno dei due si è messo alla guida dell’auto della donna e l’ha accompagnata, scortato dalla Volante, fino all’ospedale.La signora ha potuto così sottoporsi alle cure, non prima di abbracciare e ringraziare gli agenti per l’assistenza ricevuta.