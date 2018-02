La Lega di Siena su emergenza neve: ''Scuole aperte, strade ghiacciate: manca il sale, soprattutto in testa''

"Per due o tre centimetri di neve, una città in tilt. Non è ammissibile. Il Partito Democratico al governo di Siena non è in grado non solo di programmare un po' di salatura per tenere pulite almeno strade principali, ma neanche - a quanto pare - di considerare con la dovuta accuratezza le previsioni del tempo, che da giorni avvertivano del pericolo imminente di una nevicata seppur limitata, ma seguita da temperature molto basse". Così interviene con una nota la Lega di Siena."Visto perciò che a Siena chi governa la città, in perfetto stile PD, vive di annunci ma poi alla prova dei fatti manca sempre il bersaglio, la Lega tiene ad avvertire che tra mercoledì e giovedì dovrebbe tornare la neve, anche se dovrebbe successivamente trasformarsi in pioggia. Poi forse non succederà perché le previsioni meteo possono sbagliare, ma almeno i componenti la Giunta comunale non potranno dire che non lo sapevano: sempre meglio buttare un po' di sale sulle strade prima (e non dopo) per nulla, che ritrovarsi una città completamente impraticabile."