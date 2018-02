Amministrazione comunale di Siena: ''Nel 2018 i senesi pagheranno meno di TARI''

Riduzione del 2% per tutti, del 5% per i garage e del 3,5% per le utenze non domestiche

Grazie al risparmio dei costi, ulteriori riduzioni nel 2019

"Le famiglie senesi, che attualmente pagano la bolletta rifiuti più bassa (insieme a Firenze) fra le città medio-grandi della Toscana, avranno nel 2018 una riduzione Tari del 2% (i garage del 5%). Le utenze non domestiche (aziende, negozi, alberghi ecc.) godranno di un riduzione del 3,5%." Questa è la proposta per le tariffe 2018 che verrà sottoposta alla delibera del prossimo Consiglio Comunale."A questa novità ne seguirà un'altra: la somma di accantonamenti prudenziali e di azioni di recupero dell'evasione sta producendo un risparmio che dall'anno prossimo consentirà un taglio dei costi di un ulteriore 5%. Questa riduzione verrà attuata dal 2019 con modalità da decidere.In generale, il costo del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti della città di Siena sta conoscendo dall'anno scorso una progressiva diminuzione, che non dipende da una riduzione di servizi, che anzi in piccola parte sono stati potenziati, in particolare per la pulizia delle aree verdi.Nel 2018 verranno anche sperimentate nuove modalità di raccolta dei rifiuti, per aumentare la percentuale di raccolta differenziata".