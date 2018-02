Fratelli d'Italia parla di banca e risparmiatori e sfida Padoan

Mercoledì 28 febbraio alle ore 18 presso il comitato elettorale di Fratelli d'Italia a Siena in via del paradiso 22 si terrà un incontro con i candidati alla Camera dei Deputati Letizia Giorgianni e Francesco Michelotti sul tema delle banche, dei risparmiatori e dei dipendenti.Letizia Giorgianni illustrerà la posizione di FDI e il suo percorso che l'ha portata a fondare e condurre l'associazione dei risparmiatori vittime delle banche e del decreto salvabanche. Verranno illustrate le conclusioni della commissione di inchiesta sul sistema bancario presieduta da Casini e le ragioni per cui oggi FDI chiede una nuova commissione per fare luce sulle responsabilità politiche della vicenda.Oltre ai candidati, presenti all'incontro i dirigenti provinciali di FDI Maurizio Forzoni, Massimo Mori, Alessia Pannone, Kris Cipriani, Amerigo Montiani, Lapo Lanfredini.