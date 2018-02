Circolo Sena Civitas: ''Sindaco, sul parcheggio all'ex campino di San Prospero faccia stop''

"Tra circa tre mesi si svolgeranno le elezioni comunali e i cittadini valuteranno l'operato dell'Amministrazione Valentini. I vari lavori in corso, di sapore elettorale, sono causa di manutenzioni non fatte: non si governa una città in chiave elettorale." Così una nota del circolo Sena Civitas."Se poi si ipotizzano interventi che non hanno una vision strategica della città e della sua pianificazione territoriale, ma solo breve respiro che seguono gli eventi contingenti, la cosa non ci sembra neppure politicamente corretta.L'idea di intervenire nell'area ex Campino di San Prospero, oggi in degrado, ma per noi oggetto di futuri importanti cambiamenti già annunciati, non dovrebbe essere toccata per ora.Come ha dichiarato il Sindaco, infatti, " la Siena Parcheggi ha già approvato il progetto di fattibilità per i lavori di riqualificazione dell’area a parcheggio, compresa la pavimentazione, ed a breve lo trasmetterà al Comune per l’avvio delle procedure necessarie che, una volte completate, permetteranno di indire la gara per l’affidamento dell’intervento”.Chiediamo a gran voce che tutto si fermi, per soli tre mesi.Se ne occuperà la nuova Amministrazione guidata da Sportelli, valutando la nostra idea di rivisitazione più strutturale degli spazi e una revisione più efficace del flusso veicolare, pullman compresi.All'interno del più grande progetto, già proposto all'opinione pubblica, di un parco verde (9 ettari ca) con La Lizza e la Fortezza (che lascia invariata l'area di San Prospero, i parcheggi di Via Vittorio Veneto, Via XXV Aprile e lo stadio), si inserisce infatti la trasformazione dell'area Ex Sita in un parcheggio di 1000 posti auto e 75 stalli per pullman turistici (gratuito per i residenti, tariffa ridotta per i pendolari, piena per turisti e occasionali).Questa progettualità dell’Ing. Andrea Pannini e dell’Arch. Luca Giannini, già nota da diversi anni, ma mai attuata nonostante dei finanziamenti europei già individuati, si collega benissimo con la città per la presenza di una parziale risalita pedonale, da ampliare e rendere funzionante, diversamente dalla situazione attuale.Risultato? Decongestionamento di via Diaz e Cesare Battisti dal doppio passaggio dei pullman; eliminazione di molte auto private a ridosso delle mura della fortezza medicea ed eliminazione da via Pescaia, di file di auto in ingresso alla città nelle ore di punta mattutine.Quindi, singor Sindaco, stop a qualsiasi iniziativa spot poiché una diversa amministrazione ha idee molto più ben strutturali che non le Vostre da fine mandato".