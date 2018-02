Siena, un nastro blu contro il bullismo

L’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi di Siena ricorda la seconda giornata internazionale della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo

In occasione della seconda giornata internazionale della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, l’I.C. Tozzi ha portato avanti una serie di attività di riflessione sul tema, convinti che il problema del bullismo vada trattato prima di tutto tra i banchi di scuola, perché è qui che tanti ragazzi si incontrano e devono imparare il rispetto reciproco.L'atto di bullismo non è la presa in giro innocente, non è la spinta per gioco, non è lo scherzetto...sono una serie di violenze verbali o fisiche che vengono fatte ogni giorno ai più deboli da parte di uno più compagni più forti e prepotenti.Queste azioni provocano tanta sofferenza in chi le subisce. Per questo, la sensibilizzazione deve riguardare non solo le vittime, che devono convincersi a raccontare questi fatti, ma anche i compagni, che hanno il dovere di schierarsi dalla parte dei più deboli, gli insegnanti e i genitori, che devono essere i primi alleati contro i bulli. Alla Tozzi vittime, compagni, insegnanti, genitori, tutti uniti contro il bullismo!Simbolo di questa lotta un nastro blu annodato, a significare che una rete solidale e responsabile tra cittadini, operatori e istituzioni protegge e fa crescere bene i nostri figli.