La parlamentare PD Alessia Rotta a Siena incontra il territorio: dal lavoro al volontariato, dalla formazione alle scienze della vita

Rotta e Burresi: “Abbiamo iniziato un viaggio che durerà 5 anni e che porterà le aspirazioni e i bisogni delle Terre di Siena in Parlamento”

La parlamentare PD uscente Alessia Rotta ha fatto tappa a Siena nell'ambito del tour elettorale che la vede candidata per il rinnovo della carica alla Camera dei deputati per Siena e la sua Provincia. Accompagnata dall’esponente del PD territoriale Riccardo Burresi dell’Associazione Idee Siena e da Anna Ferretti, ex assessore alla Sanità, Politiche Sociali e Casa del Comune di Siena, ha incontrato e ascoltato le aspirazioni e i bisogni di molte categorie, in particolare legate proprio al settore del welfare.“Abbiamo territori simili – ha dichiarato l’On. Rotta – fatti da un tessuto di piccole imprese, agricoltura, cultura, volontariato. Dobbiamo dar vita ad un patto fondato sulla concretezza e sulla costante rendicontazione dell’attività parlamentare. Con Siena avrò una connessione costante e una relazione profonda per portare in Parlamento i bisogni di questo straordinario territorio”.“Saremo il punto di riferimento sul territorio della nostra candidata On. Alessia Rotta – ha indicato Riccardo Burresi - che rappresenterà Siena e la sua Provincia in Parlamento. Con Alessia abbiamo iniziato un viaggio che durerà 5 anni e che porterà le necessità delle Terre di Siena alla Camera dei Deputati. Nelle prime tappe di questo viaggio abbiamo incontrato e ascoltato le necessità di moltissime persone con l’impegno di continuare a incontrare ogni realtà delle Terre di Siena durante tutta la prossima legislatura.Cultura, Scienze della Vita, Agroalimentare, Lavoro e Volontariato sono le nostre priorità a Siena per dare futuro a questa comunità”.Tra i tanti incontri quello con l'ANMIC Invalidi Civili con il presidente Alessandro Arrigoni e altri consiglieri e soci, e l'ANMIL Invalidi del Lavoro. L’incontro con l'Associazione Senese Down, l'Unione Ciechi e Ipovedenti Siena, e l'Associazione SLA sezione Siena, la Fondazione Futura per il Dopo di noi. Particolarmente interessante l'incontro con il Rettore dell'Università di Siena dove si è parlato di formazione, e con i rappresentanti dell'Accademia Chigiana. Al centro dell'azione di Alessia Rotta anche le scienze della vita, pertanto non poteva mancare, una visita al Toscana Life Sciences dove con Fabrizio Landi, e Andrea Paolini, rispettivamente presidente e direttore generale si è parlato proprio di ricerca e startup di impresa nel settore delle life sciences.Molto sensibile sul tema del sociale, la parlamentare Alessia Rotta ha ascoltato con interesse le tematiche presentate dagli operatori del Consorzio Archè e dai genitori di Casa Clementina che ospita ragazzi diversamente abili che svolgono esperienze di autonomia secondo il proprio percorso di crescita e inserimento nel tessuto sociale cittadino. Il tour elettorale si è concluso con la visita della contra dell’Istrice.