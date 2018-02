Siena, allerta meteo codice giallo

"Dalla Regione è stata diramata l'allerta meteo con codice giallo per ghiaccio per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, che potrebbe trasformarsi in un rischio neve per la giornata di giovedì 1 marzo.Il Comune di Siena è impegnato nella salatura delle strade e dei marciapiedi del territorio comunale, nonché nella rimozione di eventuali residui di neve e altri materiali. Dalle verifiche effettuate non si registrano al momento particolari problemi di viabilità, nonostante la persistenza di temperature ancora molto rigide.Otto squadre, composte da lama spazzaneve e mezzo spargisale, con almeno cinque persone per squadra, sono pronte per intervenire in caso di neve lungo gli otto percorsi programmati e disposti su tutto il territorio comunale. Abbiamo anche fatto una riflessione sulla giornata di lunedì scorso, per affrontare efficacemente le criticità emerse.L'Amministrazione Comunale sta valutando l'eventuale chiusura delle scuole per la giornata di giovedì 1 marzo, nel caso gli allerta meteo ufficiali prevedessero precipitazioni nevose, comprendendo tutte le scuole, dagli asili nido alle scuole medie superiori.Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e si ricorda che è vietato circolare con veicoli non muniti di gomme invernali o catene a bordo, preferendo in ogni caso il trasporto pubblico a quello privato.Il Sindaco ringrazia tutti i dipendenti, i volontari e le imprese incaricate che in questi giorni stanno lavorando in condizioni difficili per fronteggiare l'emergenza gelo." Così un comunicato del Comune di Siena.