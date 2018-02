Politiche 2018, appello al voto di Luigi De Mossi

"Il 4 marzo si avvicina. Il mio auspicio è che prevalga la voglia di andare a votare. Lo dico soprattutto ai giovani, molti dei quali si apprestano ad andare alle urne per la prima volta. Andare a votare è lo strumento principale con cui i cittadini possono premiare o meno l’efficacia, la capacità di un determinato soggetto politico di governare e legiferare". Così l'appello al voto per le elezioni politiche di Luigi De Mossi, candidato a sindaco di Siena alle prossime elezioni amministrative."Se il Pd ci ha deluso non basta - in questo caso - lamentarci e scriverlo sui social; per cambiare davvero abbiamo il compito di andare in cabina elettorale e votare per un altro partito.Siena deve ritornare agli alti livelli che merita e soltanto una discontinuità con chi ci ha amministrato sino ad oggi ci può dare la possibilità di essere protagonisti in Italia, in Europa e nel resto del mondo.Non potrà essere certo Padoan a rappresentare al meglio il nostro territorio.Sono sicuro che il 4 marzo la coalizione di Centrodestra unita porterà a casa un grande risultato e consentirà a questo Paese di voltare pagina.È lo stesso voltare pagina che dobbiamo fare a Siena nella prossima tornata elettorale.Basta subire: torniamo protagonisti!"