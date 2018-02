"È arrivato da poco il Bollettino Meteo della Regione Toscana per domani giovedì 1 marzo. C'è un'allerta arancione (rischio medio-alto) per ghiaccio e neve - informa il sindaco di Siena, Bruno Valentini.Le scuole (dagli asili alle superiori) domani saranno chiuse e, visto il livello dell'allerta, non sarà assicurato il trasporto per i centri diurni. Fra poco verrà emanato un comunicato ufficiale, più dettagliato.Aggiungo che questa decisione non riguarda le Università. Mi sono comunque sentito con i due Rettori, che mi hanno detto che terranno aperti gli Atenei".