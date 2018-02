Siena, il Consiglio comunale del 28 febbraio 2018

I lavori di mercoledì 28 febbraio a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

6) IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TEMA DELL’INTERROGAZIONE DI PIETRO STADERINIIl Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta pubblica mercoledì 28 febbraio, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento:Il sistema di illuminazione pubblica è stato oggetto dell’interrogazione presentata, nella seduta consiliare odierna, da Pietro Staderini. Il consigliere, facendo riferimento agli interventi in corso da parte del soggetto gestore, la ditta Citelum, per la verifica tecnica e il rinnovamento degli impianti tramite tecnologia led, ha rilevato come, da mesi, in alcune strade cittadine i lampioni restino accesi durante il giorno e spenti, talvolta, nelle ore notturne.Sottolineando come i led, attraverso sensori di movimento, consentano di regolare l’intensità della luce a seconda della presenza di auto, ciclisti e pedoni, ha chiesto all’Amministrazione se sia possibile sperimentare tale tipologia di illuminazione, in modo da generare risparmi energetici ed economici, per arrivare a un sistema generalizzato in caso di buoni risultati della sperimentazione.L’assessore ai Lavori Pubblici ha risposto che, in relazione alla predisposizione e all’elaborazione dei progetti esecutivi per la riqualificazione complessiva del sistema di illuminazione pubblica, la ditta Citelum sta svolgendo un’attività di sostituzione di armature stradali e di arredo urbano. Molti di questi elementi, ormai obsoleti, vengono cambiati con altri sistemi a tecnologia led nei tratti di impianto con distribuzione "in derivazione", mentre nei tratti con distribuzione "in serie" la situazione, per la propria complessità, richiede altre tipologie di operazioni sull’infrastruttura.Nonostante che il piano degli interventi proposto da Citelum, sulla base del capitolato Consip, non prevedesse il tipo di sperimentazione suggerito nell’interrogazione, l’assessore ha affermato che è possibile individuare uno o più tratti di impianto “pilota” su cui testarne l'efficienza, nell’ambito della proposta di smart city da elaborare con la stessa ditta.Soddisfatto per la risposta ricevuta il consigliere Staderini che ha, comunque, auspicato che l’Amministrazione provveda quanto prima ad attuare la sperimentazione di questa modalità di illuminazione, non identificandola nella smart city, ma in un risparmio energetico a favore dell’ambiente ed economico per le casse comunali.Il nuovo impianto di illuminazione pubblica implementato dalla ditta Citelum, alla quale l’Amministrazione comunale ne ha affidato il servizio di gestione e manutenzione attraverso un apposito bando, ha costituito il tema dell’interrogazione presentata, nella seduta consiliare di oggi, da Simone Lorenzetti che ha riconosciuto le opportunità e i benefici, anche ai fini del risparmio energetico, della tecnologia led.Rispetto alla modalità di esecuzione dei lavori, il consigliere ha richiamato le lamentele dei cittadini rispetto ai disagi verificatisi nel corso dei processi di studio effettuati dalla ditta e, in particolare, il fatto che alcune vie sono state messe al buio durante le ore notturne e illuminate di giorno. Successivamente ha ricordato che, secondo alcune comunicazioni, i nuovi corpi illuminanti avrebbero dovuto essere installati su nuovi lampioni predisposti di pulsantiere per la segnalazione dei relativi guasti e per la diffusione di reti wifi, piuttosto che sui pali del vecchio impianto.Sostenendo che alcune vie della città soffrono di scarsa visibilità, Lorenzetti ha esortato l’Amministrazione comunale a procedere di urgenza con un intervento finalizzato ad aumentarla ai fini della sicurezza pubblica; inoltre, ricordando come il mercato offra corpi illuminanti con vari effetti, ha chiesto sia di prendere in considerazione il ricorso a luci a tonalità calda, in grado di rendere più accogliente il centro storico ed esaltarne il patrimonio storico-artistico, sia di rivedere l’illuminazione di Piazza del Campo, ritenuta troppo intensa. In generale, il consigliere ha sollecitato l’Amministrazione comunale a effettuare una verifica luxometrica a terra in tutti i luoghi nei quali sono stati installati i nuovi corpi illuminanti.L’assessore ai LL.PP ha fatto presente che i corpi illuminanti installati nel centro storico non sono stati e non sono oggetto di cambiamento o modifica. Le lampade hanno una temperatura di colore pari a 2700°K , la stessa dei proiettori installati per la riqualificazione dell’illuminazione monumentale di Piazza del Campo, pertanto la sensazione di vedere una luce troppo intensa nella conchiglia è connessa al fatto che i punti luce sono tutti attivi, contrariamente a quanto accadeva in passato. A seguito del completamento dei lavori, ha proseguito l’assessore, è stato possibile individuare alcune criticità su alcune postazioni che sono state affrontate. Ed ha evidenziato che non è stata mai prevista la sostituzione, in maniera indiscriminata, dei pali di sostegno delle armature stradali, né di dotarli di particolari pulsantiere, mentre è prevista l’installazione, su ogni punto luce, di un Qrcode per poter inviare segnalazioni di malfunzionamento attraverso uno smartphone. Infine, per quanto concerne l’aumento della visibilità in alcune zone della città l’ipotesi contenuta nel Piano degli interventi non prevede l’installazione di nuovi punti luce, bensì l’utilizzo dei sostegni esistenti che, in alcuni casi a suo tempo, non sono stati posizionati secondo un criterio preciso e secondo il vigente dettato normativo; le ottiche moderne e la qualità dei materiali possono dare un contributo consistente ma non sanare ogni situazione.Il consigliere Lorenzetti pur constatando il miglioramento, a seguito di ulteriori verifiche e aggiustamenti, dell’illuminazione in Piazza del Campo, ha però evidenziato come in altre parti della città risultino ancora criticità. Un esempio è via dei Mille, un’area molto a rischio per i pedoni. Ipotizzando la causa delle criticità nel posizionamento dei nuovi punti luce su pali vecchi che non irradiano, per la loro conformazione, in maniera adeguata.Lorenzetti ha quindi invitato l’Amministrazione a proseguire nei controlli e verifiche così da risolvere le criticità palesate.Gli orari di pulizia della strade di Ravacciano sono stati oggetto di dibattito consiliare, nella seduta odierna, con l’interrogazione di Ivano Da Frassini. Il consigliere ha segnalato che i residenti del quartiere avevano espresso interesse affinché le operazioni fossero posticipate di un’ora, rispetto alla fascia 8/14, anche in considerazione della presenza del plesso scolastico di via Duccio di Buoninsegna, ma che la variazione apportata al servizio ha determinato l’orario 6/9, generando criticità anche sui flussi del traffico.Da Frassini ha chiesto le motivazioni per le quali la variazione non abbia risposto alla richiesta dei residenti e se sia possibile accoglierla facendo iniziare le operazioni di pulizia alle ore 9.Una variazione di orario, ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente, necessaria per non intralciare il traffico dei mezzi privati e pubblici presente la mattina proprio per raggiungere la scuola. La pulizia della strada effettuata prima delle 7,30 permette di migliorare la viabilità, ma se ritenuto necessario è possibile spostarlo dalle 9 alle 11, avendo verificato la possibilità concreta di tale modifica.Soddisfatto per la risposta ricevuta il consigliere Da Frassini ha chiesto che la variazione di orario sia effettuata in tempi brevissimi.Nella seduta consiliare di questo pomeriggio, Andrea Corsi ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche da Massimo Bianchini e Marco Falorni, sullo spettacolo teatrale “Recital 2017” che l’attore Paolo Hendel ha tenuto lo scorso 14 dicembre al Teatro dei Rozzi.Sostenendo che non è stata data alcuna comunicazione sui siti ufficiali del Comune, il consigliere ha chiesto informazioni sulle modalità di promozione dello spettacolo e se sia vero che l’invito di partecipazione sia stato diramato soltanto tramite l’e-mail istituzionale ai dipendenti comunali. Infine, richiamando l’impegno di spesa di circa 3.700 euro, ha domandato anche quale sia stato l’incasso dell’iniziativa.L’assessore ai LL.PP ha risposto che, insieme alla Giunta, il sindaco incontra tutti gli anni i dipendenti comunali per il tradizionale scambio di auguri, in occasione del quale vengono rinnovati e rinsaldati i legami tra l'Amministrazione e il personale.Generalmente l'incontro avveniva nella Sala delle Lupe ma, per il 2017, l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere una rappresentazione teatrale che ha trovato una sponsorizzazione di 5.000 euro che ha permesso di coprire tutti i costi: la compagnia teatrale, le spese SIAE e quelle occorrenti per l'apertura del Teatro dei Rozzi, tra le quali la presenza dei Vigili del Fuoco, evitando così di gravare sul bilancio comunale. Allo spettacolo sono stati invitati tutti i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e, pertanto, non vi è stato alcun incasso.Andrea Corsi, nel dichiararsi assolutamente insoddisfatto, perché comunque la sponsorizzazione è entrata nelle casse comunali e da qui utilizzata per lo spettacolo, ha rimarcato che l’appuntamento offerto ai dipendenti ha rappresentato solo un momento di propaganda elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative.Durante la seduta consiliare odierna, Alessandro Piccini ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche da Maria Isabella Becchi, in merito agli interventi di adeguamento funzionale dei locali dell’autoparco comunale utilizzati come spogliatoi dal personale della Polizia Municipale.La consigliera, facendo riferimento alla necessità di suddividere gli stessi spazi e i relativi servizi tra l’utenza femminile e quella maschile, ha chiesto un aggiornamento all’Amministrazione comunale sullo stato di attuazione dei lavori.L’assessore ai Lavori pubblici ha risposto che il progetto esecutivo è stato approvato e che gli interventi dovrebbero andare in gara entro la prossima settimana per essere eseguiti nella prossima primavera. Un’operazione che è stata pianificata in sede di progetto con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli addetti e mantenere l’operatività dell'autoparco comunale, consentendo l'utilizzo degli spogliatoi anche in fase di esecuzione dei lavori.L’assessore ha concluso informando che i lavori saranno finanziati con apposito mutuo attivato con la Cassa Depositi e Prestiti.Maria Isabella Becchi si è ritenuta parzialmente soddisfatta, evidenziando che sicuramente i lavori saranno conclusi non prima della prossima estate, quando, invece, potevano essere effettuati antecedentemente, visto che il finanziamento era già stato ottenuto e che occorre maggiore attenzione verso chi svolge una attività così importante per la collettività.Partendo dall’importanza della manutenzione e del decoro della città Pietro Staderini ha segnalato, durante la seduta del Consiglio comunale tenutasi oggi, il problema delle piante infestanti che avvolgono la risalita Stazione ferroviaria-Antiporto. Una situazione non più tollerabile per il consigliere e per la quale ha chiesto se sia intenzione dell’amministrazione provvedere al necessario taglio e, nel caso le essenze si trovino in proprietà private, quando verranno sollecitati i proprietari a provvedere affinché sia risolta la criticità.L’area, tra i cinque e i sette metri, ha risposto l’assessore alla mobilità, è di proprietà comunale ed è stata oggetto, a seguito della presentazione dell’interrogazione, di un recente sopralluogo a seguito del quale è stato constatato come la vegetazione sia cresciuta in maniera prominente rendendo la zona ricettacolo di spazzatura gettata in modo incivile.L’amministrazione ha quindi provveduto a risistemare l’area e da oggi non presenta più le criticità evidenziate.Pietro Staderini, confermando l’avvenuto intervento, ha ringraziato l’assessore richiamando, comunque, l’Ente a una maggiore attenzione nella zona segnalata e in quelle limitrofe così da evitare ulteriori episodi di degrado ambientale.