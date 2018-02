Siena, allerta arancione per ghiaccio e neve: informazioni ai cittadini

In presenza dell'allerta meteo arancione per ghiaccio e neve per la giornata di domani giovedì 1 marzo, la Sala Operativa della Protezione Civile del Comune di Siena sarà aperta dalle ore 23:00 di oggi mercoledì 28 febbraio presso il Comando della Polizia Municipale. Il numero di emergenza da contattare in caso di necessità è 0577 292535.Le strade chiuse interamente o parzialmente saranno: via Enrico Berlinguer, strada di Busseto, strada di Vico Alto, strada del Linaiolo, via Gaetano Milanesi, piaggia del Giuggiolo, strada del Cipresso, strada del Petriccio e Belriguardo, strada di S. Apollinare, strada delle Grotte, via Raimondo da Capua, via dell'Abbadia, Piazza del Campo e via Fontebranda. La chiusura riguarderà altre strade laddove ve ne fosse necessità.I varchi ZTL saranno tutti aperti per gli autorizzati, che potranno quindi entrare ed uscire da ogni varco a prescindere dal loro permesso specifico.Durante le operazioni di pulizia che seguono alla chiusura del mercato settimanale del mercoledì in Fortezza verrà risalata tutta l'area, motivo per cui oggi il parcheggio Stadio-Fortezza aprirà alle ore 18.Si avverte anche che, a causa dei cumuli di neve sugli alberi, è presente il rischio di caduta rami. Si invitano quindi i cittadini a prestare massima attenzione al momento del parcheggio.Si invitano i cittadini a muoversi il meno possibile in auto, preferendo in ogni caso il trasporto pubblico a quello privato. Si ricorda infine che è severamente vietato circolare con gomme non termiche o senza catene a bordo.