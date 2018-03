Allerta meteo arancione: comportamenti corretti

Il Comune di Siena informa la cittadinanza che il numero di emergenza della Sala Operativa della Protezione Civile Comunale 0577 292535 sarà attivo a partire dalle 23.Come riportato sul sito Allerta Meteo Regione Toscana, in presenza di codice arancione per neve vi sono alcune importanti indicazioni sui comportamenti corretti da tenere in casi di questo tipo. Per maggior conoscenza, li riportiamo qui:Tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e sui canali informativi dei gestori delle principali viabilità.Spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità. Se possibile i mezzi di trasporto pubblici, informandosi sulla possibile riduzione del servizio prima di lasciare casa.Evitare, specie se si è anziani, le attività all'aperto che comportano il rischio di cadute su neve o ghiaccio e l'esposizione prolungata al freddoIn caso di spostamento con mezzo propri:evitare l'utilizzo di motoveicoliin auto avere catene da neve a bordo o pneumatici invernali montatise si usano farmaci di cui non si può fare a meno, assicurarsi di averli in autofacilitare il passaggio dei mezzi spargisale/spalanevenon abbandonare l'auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorsoassicurarsi di avere carburante sufficiente anche per eventuali lunghi blocchi del trafficosegnalare agli Enti gestori della viabilità o ai numeri territoriali per le emergenze, a presenza di eventuali situazioni che necessitano l'invio di soccorsiPresso la propria abitazione:Rimuovere la neve dai marciapiedi davanti alla propria abitazioneSpargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se sono previste condizioni di geloAbbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle grondeSe sono previste condizioni di gelo, proteggere la propria rete idrica, acquisendo dal gestore del servizio idrico le necessarie informazioni per la protezione della rete idrica da possibili ghiacciate e proteggendo il proprio contatore utilizzando materiali isolantiFare attenzione a possibile caduta di rami, evitare di parcheggiare la propria auto sotto alberiPrepararsi a possibili interruzioni nella fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua (vedi kit di emergenza)Assistere familiari e conoscenti anziani o non autosufficienti e, in caso di utilizzo di un dispositivo di assistenza medica (respiratore o altro) alimentato elettricamente, valutare la possibilità trovare temporaneamente delle sistemazioni più adeguate.