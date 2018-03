Allerta meteo arancione, le variazioni ai servizi di trasporto Tiemme

Giovedì 1 marzo sospesi i servizi scolastici nei comuni dove è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

A Siena prorogata la chiusura al transito di via Berlinguer. Le corse della linea 21S da Arezzo per Chianciano e ritorno saranno soppresse

Considerata l'allerta meteo arancione per ghiaccio e neve diramata dalla Regione Toscana, in alcuni comuni è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani giovedì 1 marzo. Pertanto, in tali comuni, domani 1 marzo tutti i servizi scolastici saranno sospesi.Al momento (ultimo aggiornamento ore 18) i comuni in cui è stata disposta la chiusura delle scuole sono i seguenti:SIENA E PROVINCIASaranno chiuse le scuole nei comuni di Siena, Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Chianciano Terme, Montepulciano, Sinalunga e nel comune di Gambassi, nell'area della valdelsa fiorentina.A Siena inoltre è stata prorogata la chiusura al transito di via Berlinguer fino alle 8 di venerdì 2 marzo. Le linee s10 - s17 - s77 - 501 526 e Linea A transiteranno da via La Malfa e via A. Moro sia in andata che ritorno per poi riprendere regolare percorso. Durante il percorso alternativo saranno effettuate le fermate esistenti.AREZZO E PROVINCIASaranno chiuse le scuole nei comuni di Arezzo, Lucignano, Foiano della Chiana, Cortona, Marciano, Loro Ciuffenna, Stalla, Castelfranco, Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi, San Giovanni, Terranova Bracciolini e Cavriglia.Inoltre, le corse della linea 21S da Arezzo per Chianciano e ritorno saranno soppresse.Le corse delle linee 15A e 22S non raggiungeranno l'Istituto CapezzineGROSSETO E PROVINCIAA Grosseto città scuole saranno aperte. La chiusura riguarda i comuni di Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, Civitella Paganico, Cinigiano, Campagnatico, Roccalbegna, Semproniano, Sorano, Manciano, Magliano in Toscana, Scansano, Castel del Piano e Seggiano.Ulteriori aggiornamenti e dettagli possono essere consultati su www.tiemmespa.it