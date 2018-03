Maltempo, le scuole chiuse giovedì 1 marzo nei comuni della provincia di Siena - AGGIORNAMENTO ORE 22.30

IN AGGIORNAMENTO

Secondo quando comunicatoci dai Comuni della provincia di Siena, o riperito da fonti ufficiali, la situazione sulla chiusura delle scuole nella giornata di domani, giovedì 1 marzo, è attualmente (ore 22.30) la seguente.Avvisiamo che, mentre saranno sicuramente chiuse le scuole dei comuni indicati in neretto dalla tabella sottostante, per le altre al momento è stata comunicata l'apertura (tra parentesi), e per altre non si è avuta comunicazione, e quindi sono da considerarsi aperte.Per quanto riguarda le scuole aperte, possono ovviamente esserci variazioni in caso di peggioramento della situazione meteo, per cui suggeriamo di informarsi direttamente presso il proprio Comune (sito internet, pagine social).Più tardi cercheremo di dare un quadro completo.Abbadia San Salvatore: non comunicatoCastiglione d'Orcia: (aperte)Cetona: (aperte)Montalcino: (aperte)Piancastagnaio: (aperte)San Casciano dei Bagni: (aperte)San Quirico d'Orcia: (aperte)Sarteano: (aperte)