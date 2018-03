Preso atto del miglioramento delle condizioni atmosferiche, la Polizia Municipale dispone la revoca del provvedimento adottato per la chiusura di alcune strade della città particolarmente critiche, che saranno completamente riaperte.Visto, inoltre, il ripristino della normale circolazione nelle vie e piazze del Centro Storico condotte a ZTL, dalle ore 15.00 odierne saranno nuovamente in atto le disposizioni ordinarie per i varchi di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato, secondo quanto specificato sul singolo permesso.È revocata anche l'ordinanza di obbligo di catene montate, che dovranno comunque essere presenti a bordo dei veicoli.