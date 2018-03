Dichiarazione del neo vice sindaco di Siena, Mauro Balani

"Con spirito di servizio ho accettato l’incarico di assessore nell’ormai lontano 2013 e identica lettura vorrei fosse riservata a questo scorcio di fine mandato che mi vede assumere il ruolo di Vice Sindaco". Così un comunicato di Mauro Balani."Al Primo Cittadino Bruno Valentini un sincero grazie per l’atto di confermata fiducia. Anche a tutti gli Assessori di oggi e di ieri esprimo gratitudine. I molti successi, come le rivedibili decisioni, sono indistintamente ascrivibili a un tavolo di lavoro dove si sono incontrate e alternate persone con esperienze e sensibilità diverse, tuttavia, la formula vincente è sembrata essere il mai scontato equilibrio tra autonomia e condivisione che ha fatto del gruppo una vera squadra.L’incarico non mi sottrarrà dal continuare una azione politica coerente con i valori e le regole del Partito Democratico. Il legame discende da un senso di appartenenza culturale prima ancora che dal possesso di una tessera. Prioritario rimarrà, ovviamente, l’esercizio delle deleghe e in primo luogo il dialogo con le organizzazioni sindacali, i dirigenti e ogni singolo dipendente. Senza il loro contributo non sarebbe stato possibile il positivo bilancio di fine mandato. Ma soprattutto, non si amministra il Comune solo con competenza. Occorre avere Siena nel cuore, prestare grande attenzione e provare sempre un'emozione. Ringrazio la città per questa opportunità".