"Operare in sinergia per la salvaguardia del territorio. Questo è il fulcro dell'incontro che si è tenuto al Palace Hotel Due Ponti di Siena con Tiziana Nisini della Lega, candidata al Senato nel collegio uninominale di Arezzo-Siena, accompagnata dal consigliere regionale Roberto Salvini e da Hubert Ciacci, candidato al Senato nel collegio Toscana2.Rivolto principalmente ad allevatori ed agricoltori, il meeting ha evidenziato la situazione che molte realtà agricole del territorio a sud della Toscana stanno affrontando facendo quotidianamente i conti con i danni degli animali predatori e selvatici. L’incontro ha rappresentato una proficua occasione di confronto con due categorie produttive che la Lega ritiene fondamentali per lo sviluppo economico del Paese".