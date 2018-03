Siena, fuori servizio gli ascensori del terminal di via Lombardi

Il guasto è stato causato da infiltrazioni di acqua, dovute alla neve e alla pioggia di questi giorni

Nella giornata odierna sono andati fuori servizio entrambi gli ascensori in funzione presso il Bus Terminal di via Lombardi.Dal primo intervento dei tecnici di Siena Parcheggi è emerso che il guasto è dovuto alle infiltrazioni di acqua, dovute alla neve e alla pioggia di questi giorni, che hanno allagato la fossa dei vani ascensori.Gli ascensori sono bloccati al piano più basso e occorre una manovra particolare che può fare solo la ditta specializzata che si occupa della manutenzione.La ditta interverrà lunedì e soltanto dopo il sollevamento e l’aspirazione dell’acqua sarà possibile capire l’entità del danno e la tempistica per la rimessa in funzione.