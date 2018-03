Appello al voto di ​Simone Vigni, segretario Unione Comunale PD Siena

"La campagna elettorale sta arrivando al termine, siamo oramai giunti al momento decisivo. Anche gli ultimi giorni sono importanti per spiegare quanto i risultati dell’azione dei governi a guida PD che hanno caratterizzato questa legislatura, siano tanti e concreti. Per questo le donne e gli uomini del partito democratico saranno impegnati fino all'ultimo minuto a disposizione, affinché in Italia si possa proseguire in questa complessa fase di recupero e di rinascita.L'obiettivo è quello di dare continuità alla buona politica che in questi anni attraverso numerose riforme ha permesso il rilancio dell'Italia. Ringrazio tutti coloro che in questi mesi hanno offerto il proprio impegno concreto e costruttivo per fare campagna elettorale. Ringrazio i coordinatori dei circoli, i direttivi e gli iscritti che hanno animato i luoghi del confronto, favorendo una migliore conoscenza e condivisione del progetto politico del Partito Democratico.La presenza sul nostro territorio dei massimi vertici del partito nazionale, Matteo Renzi, Maurizio Martina e Andrea Orlando, ha sottolineato l'attenzione del PD per questa terra.Il loro sostegno ci dà la giusta carica per impegnarci nella costruzione del nostro domani.Sono certo che la nostra campagna elettorale continuerà con la stessa determinazione e impegno fino all’altro appuntamento che in primavera ci attende per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Anche in quel caso il successo potrà essere determinato solo dalla coesione di intenti che dovrà essere trovata all'interno della nostra comunità democratica.Mi impegnerò personalmente per creare le condizioni affinché venga raggiunta la massima unità di tutto il Partito fin dalla formulazione di un programma condiviso e partecipato, certo che tutta la comunità democratica saprà compattarsi sul progetto da presentare ai cittadini senesi.Rinnovo con entusiasmo e convinzione il mio invito a votare per il Partito Democratico domenica prossima, per i candidati nei collegi uninominali alla Camera Pier Carlo Padoan, e al Senato, Riccardo Nencini, e agli altri candidati nelle liste del proporzionale, certo che il buon successo del PD possa garantire un futuro migliore per tutti.Più forte, più giusta, l'Italia. #votopd"