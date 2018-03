Elezioni politiche: affluenza alle urne definitiva alle ore 23

I dati definitivi di affluenza alle urne in provincia di Siena alle ore 23.00 di domenica 4 marzo

CAMERA DEI DEPUTATI - SINGOLI COMUNI



Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. PROVINCIA DI SIENA 35 su 35 21,36 65,55 79,07 81,04 ABBADIA SAN SALVATORE 21,20 66,02 75,97 75,75 ASCIANO 21,25 68,37 80,03 80,62 BUONCONVENTO 23,63 70,66 80,97 82,42 CASOLE D'ELSA 20,95 63,76 76,80 79,74 CASTELLINA IN CHIANTI 24,69 68,44 79,93 78,81 CASTELNUOVO B.GA 21,99 66,19 80,55 82,11 CASTIGLIONE D'ORCIA 21,06 65,34 75,20 74,15 CETONA 20,84 66,50 76,80 77,08 CHIANCIANO TERME 21,31 64,75 74,46 78,06 CHIUSDINO 18,73 65,09 74,76 75,52 CHIUSI 21,41 67,19 79,33 81,52 COLLE DI VAL D'ELSA 19,99 66,09 80,71 82,30 GAIOLE IN CHIANTI 23,79 68,58 78,21 79,98 MONTALCINO 24,73 66,86 76,68 - MONTEPULCIANO 20,54 64,20 77,49 80,17 MONTERIGGIONI 21,54 68,37 83,07 84,00 MONTERONI D'ARBIA 20,70 62,59 79,21 83,43 MONTICIANO 21,03 69,27 77,59 76,94 MURLO 23,16 67,70 80,66 81,81 PIANCASTAGNAIO 20,74 65,14 78,12 76,76 PIENZA 28,63 73,44 84,31 84,35 POGGIBONSI 20,59 65,59 80,47 83,61 RADDA IN CHIANTI 22,34 64,02 76,18 76,91 RADICOFANI 14,47 60,00 76,57 77,16 RADICONDOLI 21,72 66,22 78,27 83,05 RAPOLANO TERME 17,88 58,88 77,74 81,00 SAN CASCIANO DEI BAGNI 20,81 65,25 76,99 76,72 SAN GIMIGNANO 21,47 65,95 81,97 83,95 SAN QUIRICO D'ORCIA 25,21 67,68 79,50 81,77 SARTEANO 21,56 66,66 76,34 77,23 SIENA 22,68 65,53 78,72 80,83 SINALUNGA 19,58 63,60 78,63 81,58 SOVICILLE 20,91 64,29 79,62 82,38 TORRITA DI SIENA 19,10 61,45 77,70 81,55 TREQUANDA 21,62 72,38 81,92 80,87

I dati definitivi di affluenza alle urne alle ore 23.00 per le elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018 in provincia di Siena sono i seguenti.Il dato complessivo provvisorio dei Comuni della provincia di Siena al voto per la Camera dei Deputati registra una percentuale di votanti delrelativamente a 35 Comuni su 35.Per quanto riguarda il Comune di Siena la percentuale di chi si è recato alle urne alle è stata delcon 32.859 votanti su 41.738 aventi diritto al voto.