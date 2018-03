''Ti leggo una storia'', dall'8 al 21 marzo gli studenti del ''Caselli'' nelle scuole dell'infanzia comunali

Da giovedì 8, fino al prossimo 21 marzo ritorna “Ti leggo una storia”, l’iniziativa promossa con successo, già dallo scorso anno, dall’assessorato all’Istruzione e Pari Opportunità per le scuole dell’infanzia comunali."Un appuntamento molto gradito dai bambini – come ha detto l’assessore Tiziana Tarquini – che vede gli studenti dell’Istituto professionale G. Caselli leggere dei racconti ai piccoli. Un progetto attuato grazie alla sinergia che vede la collaborazione con il Comitato provinciale Unicef e la Biblioteca comunale degli Intronati con il progetto Nati per leggere".Le letture inizieranno domani alla scuola S. Marta; il 13 sarà la volta della E. Pestolozzi, il 16 dell’Asilo Monumento e Il Castagno, il 20 della Baldovina Vestri e Raggio di sole, il 21 del plesso Mara Meoni e A.M.E. Agnoletti.