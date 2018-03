''Incontri con la letteratura'', i luoghi di Federigo Tozzi a Siena raccontati al ''Bandini''

Silvia Tozzi, Simonetta Teucci, Simonetta Losi e Paola Lambardi raccontano il grande scrittore

Nell’anno in cui il Ministero dei Beni Culturali finanzia l’Edizione Nazionale dell’opera di Federigo Tozzi, l’Istituto di Istruzione Superiore “Sallustio Bandini” di Siena organizza una serie di incontri dedicati allo scrittore senese nell’ambio del progetto “Incontro con la letteratura”.Si intitola, infatti, “I luoghi di Tozzi” l’attività rivolta in primo luogo agli studenti delle classi V dell’Istituto ma aperta anche a tutti gli interessati, che comprende due lezioni monotematiche sulla figura e sull’opera dello scrittore.Il primo è in programma venerdì 9 marzo (Istituto Bandini, aula magna ore 14.30) con una lezione introduttiva su Federigo Tozzi a cura della professoressa Simonetta Teucci, cultore della materia per Letteratura italiana presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena.Seguirà venerdì 16 marzo un nuovo appuntamento dedicato agli itinerari tozziani in città, con la professoressa Simonetta Losi e Silva Tozzi, nipote dello scrittore. L’incontro sarà dedicato alle tappe tozziane come la Casa rossa, abitazione storica della famiglia Tozzi, la Biblioteca comunale degli Intronati, l’osteria all’arco dei Rossi e piazza del Campo. Seguiranno letture dall’opera di Tozzi a cura dell’attrice Paola Lambardi.