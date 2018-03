I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno all'1 della scorsa notte in via Don Minzoni per lo smottamento di una porzione di terreno che ha lambito una macchina parcheggiata.L'area interessata è stata delimitata e non si sono registrati danni a cose o persone.Sul posto Carabinieri ed il tecnico reperibile del Comune.