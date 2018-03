Attorno alle 11 di ieri, domenica 11 marzo, una donna ha segnalato al 112 un grave dissidio con il convivente, un 50enne senese, che l'aveva allontanata dell'abitazione precisando che l'uomo si era chiuso in casa e non rispondeva.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione ed i sanitari hanno soccorso l’uomo che presentava un’intossicazione dovuta all’assunzione di un mix di farmaci e alcolici.Il 50enne è stato così trasportato presso il policlinico di Siena per ulteriori accertamenti. Accertamenti sono in corso sulle cause di quanto accaduto.