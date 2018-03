Pierluigi Piccini incontra i cittadini di Isola d’Arbia

Prima iniziativa di una lunga serie, per definire insieme il programma della lista civica

Appuntamento mercoledì 14 marzo (ore 21). Previsti punti di ascolto, una presenza capillare per capire i bisogni dei cittadini

Pierluigi Piccini e alcuni candidati della lista Per Siena incontrano i cittadini di Isola d’Arbia mercoledì 14 marzo, nella sede della Miscericordia di via della Mercanzia 76 (ore 21). Inizia così un programma di ascolto esteso alla città e alle periferie, che vedrà una presenza capillare con numerose iniziative e persino punti di ascolto in sedi dislocate sul territorio, in vista delle elezioni comunali.Per Siena presenta volti totalmente nuovi, con diverse provenienze culturali e politiche. “Portiamo a Siena un'esperienza di vero civismo – osserva Piccini – Con il gruppo che si stringe attorno alla lista Per Siena stiamo programmando idee di grande ambizione per il rilancio della città. Ho accettato con entusiasmo di mettere a disposizione la mia affidabilità amministrativa, ma so che non basta: intorno serve l’energia di tutti i cittadini senesi”.Intanto, questo fermento civico e un crescente entusiasmo hanno prodotto Spaziosiena, luogo di cultura e di confronto, volutamente svincolato da logiche politiche, portato avanti da un gruppo di giovani esperti di arte e letteratura. “Non servono bandiere, non possiamo più permetterci di pensare solo alle poltrone – aggiunge Piccini – questo è lo spirito con il quale sto impegnando in prima persona, cercando di dare il mio apporto per far crescere una nuova classe dirigente finalmente all’altezza del prestigio e delle aspettative della città”.