Nella giornata di ieri, domenica 11 marzo, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 34enne già noto alle forze dell'ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia.I militari dell'Arma, nel corso di una perquisizione domiciliare per un altro tipo di reato, hanno rilevato lo stato di degrado e l'assenza delle minime condizioni igieniche in cui l'uomo manteneva la madre invalida, 73enne nata a Siena, all'interno della propria abitazione.Al termine della visita da parte del personale medico del 118, la donna è stata trasportata per più accurati accertamenti sulla sua salute, presso il policlinico di Siena.