Valentini e Tarquini ringraziano il personale delle scuole per l'attestazione di stima

Il Sindaco di Siena Bruno Valentini e l'Assessore all'Istruzione Tiziana Tarquini ringraziano il personale dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia comunali per l'attestazione di stima espressa attraverso la lettera inviata al Sindaco e firmata dagli oltre 130 dipendenti, tra insegnanti, educatrici, operatori e cuoche, di tutte e 12 le strutture del Comune di Siena.La lettera inviata al Sindaco (sono state omesse le firme individuali)."Caro sindaco,siamo in un periodo di bilanci, e anche noi insegnanti ed educatrici, operatori e cuoche delle strutture educative, sentiamo la necessità di esprimerci.Cinque anni fa, il Comune esce dal commissariamento, un periodo duro per tutti i dipendenti, il personale nelle strutture scolastiche lavora 8/9 ore al giorno per coprire il personale mancante che non viene sostituito, ma la fatica più grande è l’incertezza per il futuro che avvolge nidi e scuole.Poi l’insediamento dell’attuale Giunta, e la conoscenza graduale dell’assessora Tiziana Tarquini, la sua partecipazione alle riunioni con l’ufficio istruzione, al tavolo tecnico per il nuovo regolamento dei servizi educativi.Tutte noi, giovani e meno giovani, non lo riteniamo così scontato avere un politico che non rimane distante, un politico che ascolta e che comprende con professionalità e sensibilità.Grazie alle scelte della Sua Giunta, si assume personale di ruolo, diminuiscono le necessità di incarichi e si sostituiscono le assenze, grazie alle scelte dell’assessora si aprono nuovi scenari: tutti i cittadini residenti nel comune possono far domanda alle nostre scuole per coprire gli eventuali posti mancanti, per l’accesso ai nidi si emanano bandi in vari periodi dell’anno.L’assessora viene nelle strutture, parla con il personale, visita gli ambienti, ma vuol fare dir più, vuol far conoscere alla cittadinanza il nostro lavoro e allora promuove una mostra ai Magazzini del Sale, un Convegno di elevata importanza al Teatro dei Rozzi “Bambini/e in Città”, accompagna una televisione locale a fare le riprese all’interno delle strutture.In questi cinque anni non sono mancati momenti difficili: siamo state aspramente attaccate per il nostro modo di educare, ma ci siamo sempre sentite appoggiate da Lei e da Tiziana Tarquini, che con grande umanità e professionalità ci ha sostenuto e valorizzato con determinazione.Un’assessora presente non solo con i dipendenti, ma anche con le famiglie, che ci riferiscono con entusiasmo, per esempio, della sua partecipazione alla Commissione mensa, dove non manca di portare il suo contributo.Una persona competente e responsabile che ha lavorato dietro le quinte e non solo, è stata anche sul campo con noi: presente durante i traslochi, ci ha permesso di effettuare gite scolastiche risolvendo problemi legati al trasporto e molto altro ancora.Negli ultimi giorni è caduta la neve a Siena e ciò può causare difficoltà, ci sono strutture situate in città, ed altre in campagna, le quali sono più difficili da raggiungere, ci sono difficoltà anche nel riscaldare le scuole , ma arriva una telefonata di Tiziana per sapere quali disagi abbiamo e dal giorno dopo cambiano le temperature all’interno degli edifici più freddi.Ecco un esempio di politica non lontana dai cittadini.Ci scusiamo per il linguaggio informale, parlando di Tiziana non possiamo fare diversamente, alta rimane la nostra stima nei Suoi confronti.La ringraziamo per l’attenzione mostrata in questi anni verso i nidi e le scuole, sicuramente consapevole di aver avuto al suo fianco una così valida collaboratrice."Il personale dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia comunaliNido d’infanzia il Melograno, Nido d’infanzia lo Scarabocchio, Nido d’infanzia l’Arcobaleno, Nido d’infanzia Ape Giramondo, Nido d’infanzia Albero dei Sogni, Nido d’infanzia Le Biciancole, Scuola dell’infanzia Mara Meoni, Scuola dell’infanzia Raggio di Sole, Scuola dell’infanzia B. Vestri, Scuola dell’infanzia Santa Marta, Scuola dell’infanzia Monumento, Scuola dell’infanzia Agnoletti