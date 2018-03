Franco Bossini (Movimento Civico Senese): ''Sostegno diretto a Massimo Sportelli ed alla sua lista''

“Il civismo ha bisogno di essere rafforzato ed il Movimento Civico Senese è pronto per continuare a dare il proprio contributo”. Così si apre una nota di Franco Bossini, coordinatore del MCS.“Siamo da anni impegnati nel sostenere per Siena la necessità di un governo civico che prenda le distanze dai partiti di potere, responsabili dell'innegabile decadimento della città. Abbiamo dato il nostro contributo di idee e di proposte soprattutto grazie all'impegno appassionato e competente di Giuseppe Giordano che è per noi una guida fondamentale e persona di riferimento.Mancano pochi mesi - continua Bossini - alle prossime elezioni amministrative ed è il momento delle scelte importanti. La nostra è quella di evitare un ulteriore frazionamento delle opposizioni che abbiamo sempre cercato di far dialogare per trovare una sintesi, a partire dall'idea della marcia del 7 novembre 2014 che molti ricorderanno per lo slogan 'Liberiamo Siena'."Il coordinatore di MCS, sottolinea che “la nostra scelta è quella di guardare con maggiore simpatia e fiducia a chi in questi mesi per i toni usati ed i contenuti messi in campo, ha dimostrato di poter rappresentare una figura di garanzia per il governo della città, di poter aggregare e non dividere, una persona che può dare una prospettiva di riscatto e di rilancio per la nostra Siena.Pertanto - conclude Bossini - il nostro impegno sarà quello di fornire un sostegno diretto a Massimo Sportelli ed alla sua lista, confidando sulla sua capacità di saper avviare una nuova stagione di sviluppo e concordia per la città”.