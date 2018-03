Siena, guida il bus ma non inserisce la tessera: la Polstrada fa trasbordare i passeggeri

La Polizia Stradale di Siena ha effettuato, con il supporto di un’unità cinofila antidroga, un dispositivo di controllo volto a prevenire le condotte di guida distratte.L’operazione è stata coordinata dall’alto con un elicottero del Reparto Volo di Firenze. Complessivamente, sono state controllate 45 persone e altrettanti veicoli, con 14 automobilisti non in regola.Un senese di 76 anni era alla guida di una Fiat Panda degli anni novanta, senza la prescritta revisione. L’uomo è stato sanzionato con un verbale di circa 200 euro.Nello stesso contesto operativo, l’autista di un bus che collega Grosseto con Firenze è stato sorpreso alla guida senza avere inserito la sua tessera nella scatola nera del mezzo.In questo modo ha impedito alla Polstrada di verificare se aveva rispettato i suoi tempi di guida e di riposo. Inoltre, gli estintori di bordo non erano revisionati. Le mancanze gli sono costate oltre duemila euro di multa e il ritiro della patente. Il bus, fermato a Impruneta, non ha potuto proseguire la sua corsa, ma i ventisette passeggeri sono stati trasbordati su di un altro mezzo e hanno potuto comunque raggiungere Firenze.