Alle ore 12.45 circa di oggi, mercoledì 21 marzo, è stata perpetrata una rapina presso la filiale ChiantiBanca situata fuori porta Pispini a Siena. Tre persone con il volto travisato da berretto e fazzoletto, dall'accento meridionale, hanno minacciato i dipendenti facendo intendere di essere armati di pistola ma senza mostrarla. Poi hanno rinchiuso dipendenti e clienti (8 persone) in bagno.La Polizia di Stato è subito intervenuta sul posto con volanti e squadra mobile, con i rispettivi dirigenti. La sala operativa ha immediatamente diramato le ricerche che sono in corso così come le serrate indagini. Il colpo avrebbe fruttato circa 10mila euro.Una donna ha accusato un lieve malore per lo spavento per cui è stato fatto intervenire 118. Fortunatamente nulla di grave.