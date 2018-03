Incontro tra Rosso (FdI) e Masella del sindacato di Polizia SIULP

Si è svolto presso la sede di Siena di Fratelli d'Italia un incontro tra Lorenzo Rosso ed il segretario provinciale del sindacato di Polizia SIULP Cesare Masella sulle vicende legate alla tematica della sicurezza di Siena e del territorio."Sono soddisfatto di questo inizio di una collaborazione con il sindacato di Polizia più antico e rappresentativo d'Italia - dice Lorenzo Rosso -. Abbiamo in mente anche una serie di iniziative comuni per tentare di risolvere le tante problematiche interne ed esterne alla Polizia ed ai suoi agenti. Il Siulp è il Sindacato che ha assolutamente più iscritti sul territorio nazionale e ha certamente una visione completa delle criticità delle nostre zone" conclude Lorenzo Rosso.Cesare Masella, dal canto suo si è detto "felice di avere rapporti con Fratelli d'Italia così come ne abbiamo con altre forze politiche ed istituzionali. Cercheremo come Siulp di affrontare insieme le tante tematiche sulla sicurezza che investono la quotidianità italiana e del territorio senese"