''Siena: sito Unesco e degrado urbano'', convegno di Fratelli d'Italia

Si terrà giovedi 22 marzo pomeriggio, alle ore 18 presso la Sala riunioni della sede di Siena di Fratelli d'Italia in viale Curtatone 6, il convegno dal titolo "Siena: sito Unesco e degrado urbano".Parteciperanno Daniele Pracchia, Direttore Generale di Confcommercio, Catia Buiarelli dirigente di Italia Nostra, Odile Bonnefoi Presidente Club Unesco Siena, Lorenzo Rosso, Dirigente Nazionale e di Siena di Fratelli d'Italia e Francesco Torselli, Coordinatore Regionale Toscano di Fratelli d'Italia."E' una importante occasione per fare il punto sulla situazione in cui versa la nostra città in un momento in cui il turismo richiede servizi ed attenzioni" dice Lorenzo Rosso, tra gli organizzatori del dibattito pubblico.