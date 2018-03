Comune di Siena: tessera elettorale con spazi esauriti? La sostituzione all'ufficio elettorale e all'ufficio decentrato

Per evitare possibili file, e conseguenti perdite di tempo, in prossimità del prossimo appuntamento per le elezioni amministrative, è possibile, già da ora, sostituire la propria tessera elettorale nel caso gli spazi a disposizione per la certificazione del voto siano esauriti. Basta presentarsi, con la tessera completata, all’Ufficio Elettorale (via di Salicotto, 6) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17; oppure all'Ufficio Decentrato (via B. Tolomei, 7 Loc. Aquacalda) dal lunedì al sabato in orario 9-12.30.