"CasaPound Italia inizia a raccogliere le firme per presentare la propria lista in appoggio al candidato sindaco Sergio Fucito. Sarà possibile presentarsi, con un documento di identità, presso i locali dell'associazione culturale 'Il Selvaggio' in via Santa Caterina 54 nella giornata di domenica 25 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.CasaPound inoltre replicherà la raccolta nella giornata di venerdì 30 marzo sempre presso i locali della propria sede 'Il Selvaggio' in via Santa Caterina 54, dalle 17 alle 20. Ricordiamo che per poter firmare la presentazione della lista è necessario essere residenti all'interno del Comune di Siena. Tutti gli interessati sono inviati a partecipare".