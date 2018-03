''Nero su Bianco'', presentazione lista candidati

"Il movimento politico Nero su Bianco presenterà sabato 24 marzo alle ore 11,30 i propri candidati alla carica di Consigliere Comunale. La presentazione avverrà, in controtendenza alle consuetudini, in periferia e presso una pubblica piazza.Sarà Piazza della Costituzione (l’area ancora incompleta posta tra via E. Berlinguer e via A. Moro) nel quartiere di S. Miniato, ad accogliere la presentazione delle persone che si candidano a rappresentare il movimento politico nella massima assise cittadina.Un messaggio di sobrietà, essenzialità e vicinanza che caratterizza il programma elettorale del movimento, vicino, non con le parole ma con i fatti, a quei cittadini che vivono fuori dai riflettori del centro storico, ma che hanno pari diritti verso i propri bisogni.Durante la presentazione saranno sinteticamente illustrate anche alcune priorità programmatiche portate avanti dal movimento e sulle quali da subito Nero su Bianco lancia un confronto con gli altri schieramenti che si presenteranno alla verifica elettorale.All’incontro sarà presente il candidato Sindaco Massimo Sportelli."