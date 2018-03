Siena, prosegue la campagna informativa ''La Città Condivisa''

Con un pieghevole il Comune di Siena illustra ai cittadini alcuni passaggi chiave del lavoro amministrativo svolto dall'inizio del mandato

Il Comune informa i cittadini del lavoro amministrativo svolto durante questo mandato, come previsto dalla legge e come richiesto dalla cittadinanza stessa. Con questo obiettivo è iniziata oggi la consegna di un pieghevole alle famiglie senesi, che segue i precedenti materiali informativi della campagna “La Città Condivisa”.Nella brochure sono contenuti una serie di dati, aggiornati a dicembre 2017, accompagnati da testi informativi che spiegano alcuni dei temi più importanti dell'operato amministrativo a partire dall'inizio del mandato. Molti gli argomenti trattati: dal bilancio alle opere pubbliche, dalla mobilità alla riduzione dei costi per le famiglie, dalla cultura alle politiche sociali ed educative, senza tralasciare sicurezza, turismo, innovazione tecnologica e politiche rivolte ai giovani. Una facciata è dedicata al Santa Maria della Scala, che ha conosciuto in questi anni un significativo rilancio. In questo pieghevole sono tracciate alcune linee introduttive al bilancio di mandato, in chiave discorsiva e sintetica, con stile sobrio ed in bianco e nero, i colori della nostra città.