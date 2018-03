Arci provinciale Siena: sabato l’assemblea congressuale

Appuntamento alle 15.30 al Circolo Arci Due Ponti, in vista dei congressi dell’Arci toscano e nazionale

Sabato 24 marzo, alle ore 15.30, al Circolo Arci Due Ponti, a Siena, si svolgerà l’assemblea congressuale dell’Arci provinciale senese in vista dei congressi dell’Arci regionale toscano, in programma sabato 19 e domenica 20 maggio, e dell’Arci nazionale, fissato da giovedì 7 a domenica 10 giugno. All’assemblea parteciperà Gianluca Mengozzi, presidente regionale dell’Arci Toscana.L’assemblea congressuale dell’Arci provinciale di Siena, composta dai consiglieri provinciali in carica e dai consigli direttivi dei circoli e delle associazioni affiliati, sarà chiamata a discutere i documenti politici congressuali dell’Arci regionale toscano e dell’Arci nazionale e a eleggere i delegati che parteciperanno ai prossimi due appuntamenti congressuali in rappresentanza dell’associazione senese.