Sabato 24 e domenica 25 marzo collegamenti in bus dalle 15 alle 20.30 dal parcheggio scambiatore dei Tufi

A Siena, sabato 24 e domenica 25 marzo sarà disponibile il servizio navetta gratuito di Tiemme per raggiungere l'area commerciale di Massetana Romana, dove è in programma l'evento "Massetana Circus - Lo shopping divertente".Le partenze avverranno a partire dalle 15 e fino alle 20.30, sia di sabato che domenica, dal parcheggio scambiatore dei Tufi con transiti lungo le principali fermate e aree di sosta presenti in strada Massetana Romana.