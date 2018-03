Proseguono gli incontri del candidato sindaco Luigi De Mossi

Prosegue il programma di ascolto dei cittadini di Siena da parte del candidato sindaco Luigi De Mossi in vista delle amministrative. Dopo aver incontrato gli abitanti dei quartieri di San Miniato, Taverne ed Isola d’Arbia, lunedì 26 marzo alle 20, Luigi De Mossi incontrerà gli abitanti della zona dei Due Ponti presso il Bar Due Ponti.Gli incontri tra il candidato sindaco e i cittadini sono iniziati circa due mesi fa. Luigi De Mossi crede molto in queste occasioni di ascolto e confronto per poter definire insieme alla cittadinanza i punti più importanti del suo programma elettorale.“Per me è fondamentale incontrare i cittadini che vivono ogni giorno le varie difficoltà e che possono darci idee importanti per il programma. Il mio obiettivo da Sindaco sarà quello di diventare il miglior alleato di tutti i senesi - ha detto De Mossi - Il Sindaco deve essere un difensore in primis dei cittadini. Chi ha difeso Siena in questi anni? Il Comune è stato uno spettatore indifferente rispetto a tutto quello che è successo finora”.