Candidato sindaco di Siena, il Pd ricorre alle primarie

"Nella riunione di venerdì 23 marzo l'Assemblea Comunale del Partito Democratico, dopo aver constatato con l'introduzione del segretario Simone Vigni l'impossibilità a procedere, per l'individuazione del candidato Sindaco alle prossime elezioni insieme alla coalizione del Centrosinistra, sulla base dello statuto ha avviato il percorso per le primarie di Partito, eleggendo la Commissione per le Primarie composta da: Francesco Carnesecchi, Federico Ghezzi, Lanfranco Perrone, Giulia Periccioli, Carolina Persi, Sara Romano,L'Assemblea sarà riconvocata per mercoledì 28 febbraio alle 21,00 , lo stesso giorno alle ore 17,00 scadrà il termine per la presentazione delle candidature. I candidati alle primarie del Partito Democratico dovranno essere sostenuti dal 30% delle firme dei componenti dell'assemblea (corrispondente 37) o dal 15% delle firme degli iscritti al partito Democratico della città ( corrispondente a 150 iscritti)."