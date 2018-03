Elezioni Amministrative, presentata la squadra di Nero su Bianco

"Il movimento politico Nero su Bianco, soggetto presente sulla scena politica senese fin dal 2012, ha presentato oggi, scegliendo per l’importante occasione il quartiere di San Miniato, la lista dei suoi candidati alla carica di Consigliere Comunale alle prossime elezioni amministrative. Una squadra variegata nell’età, ma soprattutto un mix tra esperienza e freschezza giovanile.I due consiglieri comunali uscenti: Maria Isabella Becchi ed Alessando Piccini saranno affiancati da un gruppo di giovani che in questi anni si sono avvicinati e formati all’interno del movimento.Tra questi David Ciacci, presidente dell’assemblea di Nero su Bianco, ma anche altri per una età media della lista intorno ai 40 anni. Presenti anche i candidati che avevano già corso nella precedente tornata elettorale del 2013, segno questo di coerenza e affidabilità nel tempo del soggetto politico.Luciano Cortonesi, coordinatore del movimento, nel presentare i candidati, si è soffermato su tre aspetti.Il primo è la soddisfazione per aver avviato dal 2015 un’azione di ricerca e coinvolgimento di nuove esperienze, aprendosi alla partecipazione di numerosi giovani, mettendo a loro disposizione conoscenze utili cosi da stimolare curiosità verso la politica. Un mondo purtroppo visto sempre più con sospetto e disinteresse.Il secondo quello di presentare la lista in un quartiere periferico, dove i problemi si toccano con mano, i bisogni sono tangibili e la cattiva amministrazione ha lasciato segni indelebili evidentissimi. Un cambio di passo in Comune deve essere accompagnato anche da un maggior sostegno ai cittadini fuori dai palazzi del centro storico. Le persone che compongono Nero su Bianco sono donne e uomini comuni che con sobrietà e semplicità hanno determinazione e idee per risollevare le sorti di Siena.Il terzo aspetto è la data, l’ultimo giorno dell’anno senese. Domani 25 marzo è il capodanno senese che come di consueto lascia indietro il vecchio anno, motivo in più per guardare al futuro, in maniera più fiduciosa e ottimista, nella speranza di una vita nuova per Siena in coerenza con le sue tradizioni.La presentazione della lista è stata accompagnata dal saluto del candidato Sindaco Massimo Sportelli, che ha sottolineato come Nero su Bianco rappresenti una garanzia per la coalizione che lo sostiene, per il lavoro svolto in termini di organizzazione e di contributi di idee alla stesura del programma elettorale".1 M PICCINI ALESSANDRO 55 Impiegato USL2 F BECCHI MARIA ISABELLA 62 Avvocato-Libero professionista3 M ABENELANG NTI STEPHANE 42 Guardia giurata4 M ALBERO VINCENZO 70 Pasticciere5 F ARMINI SILVIA 48 Impiegata UniSi6 M BALDONI FILIPPO 34 Collaboratore Gsk7 F BIANCHI SERENA 27 Disoccupata8 M BILIOTTI MASSIMILIANO 49 Responsabile Commerciale9 F BORGHI FRANCESCA 42 Agente Immobiliare10 F BROGI SILVIA 48 Infermiera11 M BURRINI ALBERTO 51 Dipendente Bancario12 F CARMIGNANI CINZIA 58 Dipendente UniSi13 F CERRETANI SIMONETTA 47 Impiegata USL14 M CIACCI DAVIDE 31 Infermiere15 M CRISTINI MASSIMILIANO 52 Imprenditore16 M DE ZIO GIUSEPPE 30 Dipendente Bancario17 M FERRINI FRANCESCO 49 Dipendente Bancario18 M FLORINDI FILIPPO 20 Studente19 M GALARDI MASSIMILIANO 46 Commerciante20 M GOTTI PAOLO 33 Libero Professionista21 F GUIDARELLI GUENDALINA 22 Giornalista22 F LA COMMARE MARINA 22 Studentessa23 M LUCCHESI PATRIZIO 62 Libero Professionista24 M MANCINI LUIGI 42 Dipendente Bancario25 M MARIOTTI AGOSTINO 67 Pensionato26 M MARZOCCHI DUCCIO 34 Impiegato27 F NALDINI ALESSANDRA 42 Odontoiatra28 M PARODI LEANDRO 32 Avvocato29 F QUAGLIATO BIANCA 62 casalinga30 M SANI ANDREA 26 Operaio Gsk31 F SBARAGLI CHIARA 64 Pensionata32 F VOROBIEVA OXANA 45 Commessa