Il Consiglio comunale di Siena convocato per martedì 27 marzo. L'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Siena è convocato in seduta pubblica, in prima convocazione, alle ore 9.00 di martedì 27 marzo nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico (Il Campo, 1).1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 55 2018 AREA DI PROPRIETA'DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA POSTA IN SIENA – VIALE TOSELLI - SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROROGA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL COMUNE DI SIENA – APPROVAZIONE.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 65 2018 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA'“VAL D'ORCIA SRL” NELLA SOCIETA'“TERRE DI SIENA LAB SRL” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.3 APPROVAZIONE VERBALI 22 2018 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (16/01/2018 – 27/01/2018 GIORNO DELLA MEMORIA – 30/01/2018 – 09/02/2018 GIORNO DEL RICORDO – 15/02/2018 – 27/02/2018 – 28/02/2018).4 COMUNICAZIONI 41 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.5 INTERROGAZIONI 346 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL “PACCHETTO SCUOLA” DELLA REGIONE TOSCANA.6 INTERROGAZIONI 349 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO CITTADINI DI SIENA ENZO DE RISI IN MERITO AL DECORO URBANO E CRITERI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.7 INTERROGAZIONI 357 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLE PROCEDURE DI ALLONTANAMENTO DEI QUESTUANTI DAL TERRITORIO COMUNALE SENESE.8 INTERROGAZIONI 359 2017 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLA PRESENZA DI UNGULATI IN PROSSIMITA'DELL'ABITATO DI VICO ALTO.9 INTERROGAZIONI 5 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, CITTADINI DI SIENA ENZO DE RISI IN MERITO ALL'INCARICO CONFERITO ALL'AVV. PISILLO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3245/2015 R.G.N.R..10 INTERROGAZIONI 7 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DI LAMPIONE IN VIA AVIGNONE NEI PRESSI DEL CAMPO SCUOLA “RENZO CORSI”.11 INTERROGAZIONI 8 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 2551 DEL 28.11.2017 “AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA COMUNICATIVA DEL COMUNE DI SIENA – INTEGRAZIONE STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA MESSAGGISTICA DESTINATA all'utenza e finalizzata alla comunicazione istituzionale e per la protezione civile.12 INTERROGAZIONI 21 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO AD INTERVENTI PER METTERE IN SICUREZZA LA LOCALITA'DI PIAN DELLE FORNACI.13 INTERROGAZIONI 24 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO ALL'INCENDIO DELLA TORRE DEL MANGIA DEL 16 AGOSTO 2017.14 INTERROGAZIONI 31 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA-A-PORTA IN ALCUNI COMUNI LIMITROFI.15 INTERROGAZIONI 38 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO MASSIMILIANO BRUTTINI IN MERITO AL CONSORZIO OPERATIVO MPS.16 INTERROGAZIONI 42 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AI RISULTATI DEL PROGETTO MAPPATURA AMIANTO REALIZZATA dall'arpat per il comune di siena.17 INTERROGAZIONI 48 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO NERO SU BIANCO ALESSANDRO PICCINI, MARIA ISABELLA BECCHI IN MERITO AL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A LIVELLO DI AREA OMOGENEA DI RACCOLTA.18 INTERROGAZIONI 50 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO MASSIMILIANO BRUTTINI, CAROLINA PERSI, IN MERITO ALLO STABILIMENTO WHIRLPOOL DI SIENA – PROBLEMI OCCUPAZIONALI.19 INTERROGAZIONI 49 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AL MATERIALE UTILIZZATO PER IL RIFACIMENTO DEGLI ARGINI DEL FIUME ARBIA IN LOC. TAVERNE D'ARBIA.20 INTERROGAZIONI 52 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO NERO SU BIANCO ALESSANDRO PICCINI, MARIA ISABELLA BECCHI IN MERITO AL PARCHEGGIO DI VIA FRAJESE IN LOC. COLONNA S. MARCO.21 INTERROGAZIONI 56 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO L'ALTERNATIVA MASSIMO BIANCHINI, ANDREA CORSI IN MERITO ALLA QUESTIONE DELLA VIABILITA'A SEGUITO DELLA NEVICATA DEL 24-02-2018.22 INTERROGAZIONI 57 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO NERO SU BIANCO ALESSANDRO PICCINI, MARIA ISABELLA BECCHI IN MERITO AI DISAGI A CAUSA DELLA NEVE.23 INTERROGAZIONI 58 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO, GRUPPO CONSILIARE LAURA SABATINI E ALESSANDRO TRAPASSI, LAURA SABATINI, ALESSANDRO TRAPASSI IN MERITO A: STABILIMENTO WHIRLPOOL DI SIENA, GRAVE RISCHIO PER I LAVORATORI E NUOVO ATTACCO ALL'OCCUPAZIONE DI QUESTA CITTA'.24 INTERROGAZIONI 59 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO RIFORMISTI SIMONE LORENZETTI IN MERITO AL PIANO DI INTERVENTO ADOTTATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER GARANTIRE LA VIABILITA'CITTADINA DOPO LA NEVICATA DEL 25-02-2018 E DA ADOTTARE IN PREVISIONE DELLA NEVICATA DEL 01-03-2018.25 INTERROGAZIONI 60 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLO STATO DI ABBANDONO DELL'EX SCUOLA ALFIERI.26 INTERROGAZIONI 61 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELLA FRANA DI VIA PERUZZI.27 INTERROGAZIONI 62 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA PRESENZA DI ALCUNI CINGHIALI NELL'AREA GIOCHI DI VIA ABRUZZI NEL QUARTIERE DI VICO ALTO.28 INTERROGAZIONI 63 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA PERICCIOLI, RITA PETTI, IVANO DA FRASSINI, KATIA LEOLINI, GIANNI GUAZZI IN MERITO A “NEVICATA 25 FEBBRAIO E VIABILITA'GIORNO SUCCESSIVO”.29 INTERROGAZIONI 64 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO ALLA COLLEZIONE DI ARMI COMUNALI.30 MOZIONI 164 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DI SIENA A MIGRARE LE POSTAZIONI INFORMATICHE NON SPECIALISTICHE A SOFTWARE LIBERO.31 MOZIONI 165 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DI SIENA A IMPEDIRE LA CEMENTIFICAZIONE DEI TORRENTI CREVOLE E CREVOLICCHIO.32 MOZIONI 204 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SINISTRA PER SIENA RC, SSM ERNESTO CAMPANINI, MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO AL TRATTATO DI LIBERO SCAMBIO CETA.33 MOZIONI 205 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIANNI GUAZZI, RITA PETTI, KATIA LEOLINI, SIMONE VIGNI, GIULIA PERICCIOLI, MASSIMILIANO BRUTTINI, FEDERICO NESI, STEFANIA BUFALINI, GIANNI PORCELLOTTI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 ASL SUD EST TOSCANA.34 MOZIONI 220 2017 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALL'AMPLIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEL CAMPO SCUOLA DI VIALE AVIGNONE.35 MOZIONI 229 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A PROMUOVERE L'UTILIZZO DELL'ACQUA DEL RUBINETTO.36 MOZIONI 235 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DI SIENA A REALIZZARE UN CATASTO DELLA SEGNALETICA PER IL TERRITORIO COMUNALE.37 MOZIONI 246 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO CAROLINA PERSI, GIULIA PERICCIOLI, SIMONE VIGNI, GIANNI GUAZZI, KATIA LEOLINI, STEFANIA BUFALINI, MASSIMILIANO BRUTTINI, RITA PETTI, IVANO DA FRASSINI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE TECNICA DEL PERCORSO ESPOSITO DEFINITO “GALLERIA DEL PALIO” NEGLI AMBIENTI DENOMINATI “MAGAZZINI DEL SALE” DEL pALAZZO cOMUNALE.38 MOZIONI 252 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA LORENZO DI RENZONE, PASQUALINO CAPPELLI, FABIO ZACCHEI IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DI ESSENZE ARBOREE NON IDONEE IN AMBITO CITTADINO.39 MOZIONI 278 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO NERO SU BIANCO MARIA ISABELLA BECCHI, ALESSANDRO PICCINI IN MERITO AGLI INCENTIVI INDIRIZZATI A STIMOLARE LA NATALITA'.40 MOZIONI 297 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA PASQUALINO CAPPELLI, LORENZO DI RENZONE, FABIO ZACCHEI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SIENA AL POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA SIENA-FIRENZE ED ALLA RETE LOCALE ANCHE TRAMITE L'UTILIZZO DI TRENI AD EMISSIONE ZERO.41 MOZIONI 298 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA PASQUALINO CAPPELLI, LORENZO DI RENZONE, FABIO ZACCHEI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SIENA AL PERCORSO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLE FERIE SOLIDALI.42 MOZIONI 299 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER PROMUOVERE LA PRATICA DEL RECUPERO E RIUTILIZZO DEGLI IMBALLAGGI.43 MOZIONI 153 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SIENA FUTURA MAURO MARZUCCHI, RIFORMISTI SIMONE LORENZETTI IN MERITO ALLA IMPOSTAZIONE ACCENTRATRICE REGIONALE DEI SERVIZI E AGLI SQUILIBRI DEL SISTEMA ELETTIVO TERRITORIALE.