Ruba borsa in discoteca: fermato dai responsabili della sicurezza e arrestato dai Carabinieri

Attorno alle 6 di questa mattina, domenica 25 marzo, i Carabinieri di Siena hanno arrestato un 27enne per furto aggravato.L'uomo, nato in Romania e residente a Poggibonsi, già conosciuto dalle forze dell'ordine, attorno alle 3 era stato fermato dai responsabili della sicurezza di una discoteca mentre cercava di dileguarsi dopo avere asportato una borsa contenente circa 200 euro in contranti, carte di credito e documenti. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in attesa dell'udienza della convalida dell'arresto disposta per la giornata di domani.