A Siena incontro con il Partito Comunista in vista delle elezioni amministrative

"Giovedì ore 21.00 presso la sala di Palazzo Patrizi in via di Città 75 a Siena, il Partito Comunista, incontra tutti i lavoratori, i cittadini e i giovani dopo le elezioni politiche e rilancia l'attività in città per organizzare il Partito, far ripartire le lotte e avanzare nella costruzione del Partito, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.Cercare di pensare ai propri interessi quotidiani ed individuali, a rendere più facile il proprio lavoro (per chi ne ha) ed ottenere un vantaggio immediato e tangibile, non è la soluzione; avere coscienza e comprensione del proprio lavoro o della propria situazione è una soluzione solo se avviata al carattere sociale della stessa. Istruiamoci, organizziamoci, agitiamoci."Parteciperanno Nicola Bettollini, segretario provinciale PC Siena e Salvatore Catello, segretario regionale PC Toscana.