Siena, il Consiglio comunale del 27 marzo 2018

I lavori di martedì 27 marzo a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

1) APPROVATA DAL CONSIGLIO LA FUSIONE, PER INCORPORAZIONE, DELLA SOCIETA' VAL D'ORCIA IN TERRE DI SIENA LABIl Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta pubblica martedì 27 marzo, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento:Durante la seduta odierna, l'assemblea consiliare ha approvato il progetto di fusione, per incorporazione, tra le società Terre di Siena Lab srl e Val d'Orcia srl.Si tratta, come ha spiegato il sindaco Bruno Valentini < >.Al completamento dell'operazione di incorporazione si otterrà la costituzione di un soggetto giuridico: Terre di Siena Lab, che opererà nelle diverse aree di attività nell'ambito dello sviluppo del territorio della provincia di Siena e, in via prioritaria, come ambito ottimale di sportello europeo e di intercettazione e reperimento di risorse tecnico-finanziarie per lo sviluppo e la promozione del territorio e degli enti locali interessati, sotto il coordinamento della provincia, in qualità di titolare della funzione di area vasta.< >.< >.