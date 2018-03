Andrea Sbardellati nuovo assessore allo Sport del Comune di Siena

Prenderà le deleghe a Sport, Cooperazione Internazionale, Tutela Animali e Decentramento

Sarà Andrea Sbardellati il nuovo assessore a Sport, Cooperazione Internazionale, Tutela Animali e Decentramento del Comune di Siena, che prenderà il posto dell'assessore dimissionario. Una scelta voluta dal Sindaco Bruno Valentini per garantire le piene funzioni dell'attività amministrativa in ambiti importanti su cui sono in corso progetti di grande rilevanza, ma anche per garantire al mondo dello sport senese e delle associazioni impegnate nella tutela degli animali un punto di riferimento nell'Amministrazione Comunale.“Sono consapevole della breve durata del mandato del nuovo assessore, ma lo sport è un settore importante, su cui abbiamo lavorato tanto in piena sintonia con le realtà sportive senesi e centrato molti obiettivi, oltre ad avere in corso progetti che vanno seguiti con attenzione e continuità. Anche sul versante della tutela animali abbiamo raggiunto insieme alle associazioni del territorio risultati significativi, come il nuovo Canile comunale, che vanno seguiti e monitorati” spiega il Sindaco Bruno Valentini.“Ringrazio Andrea che con grande generosità si è messo a disposizione della nostra comunità – prosegue il primo cittadino – il suo è un profilo tecnico che darà un contributo prezioso all'attività dell'amministrazione. La sua passione per lo sport senese e la profonda conoscenza delle nostre tradizioni saranno da oggi al servizio della città".Andrea Sbardellati, contradaiolo, nasce a Siena nel 1964, si laurea in Economia e Commercio all'Università di Siena e intraprende la professione di ragioniere commercialista, che tuttora svolge. Giornalista pubblicista, è Presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena. Sportivo appassionato e profondo conoscitore dello sport senese, Sbardellati ha scritto per importanti testate sportive nazionali, tra cui Corriere dello Sport e Corriere della Sera, e attualmente collabora con radio e tv locali. Socio del Panathlon da 25 anni, Sbardellati ha ricoperto in passato incarichi di dirigenza in società sportive storiche di Siena.