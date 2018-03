Nuovi attraversamenti pedonali rialzati alla Coroncina e in Strada dei Cappuccini

Valentini: “Non si può rischiare la vita attraversando la strada”

Presentati stamattina in conferenza stampa dal sindaco e dall'assessore Maggi i progetti dei lavori

Stamattina in conferenza stampa il Sindaco Bruno Valentini e l'Assessore alla Mobilità Stefano Maggi hanno presentato i progetti degli attraversamenti pedonali rialzati: ne verranno realizzati tre nelle zona di via Cassia sud in località Coroncina e tre in Strada dei Cappuccini.“Attraversando la strada o camminando a lato della carreggiata non si può rischiare la vita, per questo interverremo nelle zone a rischio per limitare la velocità delle auto e aumentare la sicurezza dei pedoni, per garantire più vivibilità e serenità ai cittadini” spiega il Sindaco Valentini, che aggiunge “ora che abbiamo messo a posto i conti del Comune, ci sono le risorse necessarie per fare le cose che servono: la sicurezza stradale è in cima alla lista”.“I nuovi attraversamenti pedonali rialzati, richiesti dai cittadini in incontri pubblici, saranno tre alla Coroncina e altri tre ai Cappuccini, dove il percorso dei pedoni sarà reso più agile e più sicuro anche tramite marciapiedi, che consentiranno non soltanto di passare da una parte all'altra della carreggiata, ma anche di camminare ai bordi in un percorso protetto” fa sapere l'Assessore Maggi.